بالفيديو| قصة حب ملهمة.. أم تحمل ابنها من ذوي الهمم يوميًا للجامعة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" تقريرًا عن قصة ملهمة لأم تحمل ابنها من ذوي الهمم طوال فترة تعليمه، والذي يدرس في جامعة الأزهر بالفرقة الرابعة بكلية الدراسات الإسلامية بدمياط.

وقالت الحاجة زينب الشربيني: “إنها من محافظة الدقهلية، وكانت تحمل ابنها يوميا لتذهب به للكلية”، متابعة: "كنت بركب ٥ مواصلات حتى أصل بابني للكلية في دمياط".

وأضافت "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "ابني المفروض كان يخلص دراسته الجامعية منذ 2018، ولكنه مر بظروف صعبة كانت سببا في تأخر تخرجه، إذ إن عظام ابني زجاجية وكانت تتكسر".

وتابعت: "مرض ابني جعل نفسيته تتعب للغاية، وقرر أنه لم يكمل دراسته، حتى تم فصله، ولكني قدمت أوراقه من جديد في القاهرة حتى جاءت الموافقة برجوعه للكلية مرة أخرى"، مشيرة إلى أن صحته تحسنت كثيرًا حاليًا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الأدوية والعلاج.

وفي نفس الصدد، قال عبدالمنعم المهدي، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية، إن والدته كانت معه دائما وساندته كثيرًا خلال فترة دراسته، متابعا: "والدتي كانت تذهب بي للدروس والجامعة بالكرسي المتحرك، أمي كانت معايا من أول الطريق".