أوكرانيا: 71 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/، بأن القوات الروسية شنت 3 هجمات صاروخية و159 غارة جوية و162 هجومًا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (ميلرز) على مواقع القوات الأوكرانية، والمناطق المأهولة بالسكان خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى وقوع 71 اشتباكا قتاليا.

وأفادت الهيئة وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن القوات الروسية شنت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، غارات جوية على منطقة كروهلي في منطقة خاركيف؛ نوفويهوريفكا، بيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك؛ تيرني، روزدوليفكا، تشاسيف يار، أورليفكا، نوفوميخيليفكا، كوستيانتينيفكا، ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك؛ نوفوداريفكا، دولينكا، جوفتا كروشا، مالا توكماشكا من منطقة زابوريزهيا؛ منطقة كرينكي خيرسون."

وأضاف أن أكثر من 100 مستوطنة في مناطق سومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف تعرضت لقصف مدفعي معادي بينما في قطاعي فولين وبوليسيا، لا يزال الوضع التشغيلي دون تغييرات كبيرة.

وفي قطاعي سيفيرشينا وسلوبوزانشينا، يحتفظ الروس بوجود عسكري في المنطقة الحدودية، ويقومون بأنشطة تخريبية نشطة مثل زرع الألغام والحواجز المتفجرة على طول حدود الدولة في منطقة بيلجورود .

وفي قطاع باخموت، صدت قوات الدفاع الأوكرانية 10 هجمات روسية بالقرب من بوهدانيفكا وإيفانيفسك وكليششيفكا في منطقة دونيتسك.

وفي قطاع مارينكا، تواصل القوات الأوكرانية صد الهجمات بالقرب من هيورهيفكا وبوبيدا ونوفوميخيليفكا في منطقة دونيتسك، حيث حاول الروس بمساعدة الطائرات 27 مرة تحسين الوضع التكتيكي.

وقالت هيئة الأركان العامة: "في الوقت نفسه، يواصل المحاربون الأوكرانيون إلحاق خسائر في القوة البشرية والمعدات بقوات روسيا، مما يضعف هذه القوات على طول خط المواجهة بأكمله."

