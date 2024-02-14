عيد الحب.. كارمن سليمان تستعد لطرح أغنية "كنا في مكان"

تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة بعنوان “كنا في مكان” بمناسبة الاحتفال بعيد الحب في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة.

وطرحت كارمن عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الخاص بأغنية “كنا في مكان” تمهيدا لطرحها.



يشار إلى أن كارمن سليمان طرحت مؤخرا توزيع جديد لأغنية «يا جمالك» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، التي تعاونت بها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى، والموزعين الموسيقيين نوفو وعيسى وأسود، وهندسة صوتية ماهر صلاح.