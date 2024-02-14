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الأربعاء 14 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

«الصبح عاكسني بالليل كان عندنا».. زوجة أحمد عدوية تروي قصة حبهما 

أحمد عدوية وزوجته
أحمد عدوية وزوجته
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كشفت ونيسة أحمد عاطف زوجة الفنان أحمد عدوية عن تفاصيل قصة الحب التي جمعت بينهما، قائلة: "كنت طالعة من المدرسة، وهو ماشي بالعربية، وكان يعرف والدي الله يرحمه وشاورلي وقلي تعالي أوصلك، قلتله لا ما ينفعش".

وتابعت خلال استضافتهم في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "بالليل لقيته عندنا، بيتقدم رسمي لوالدي وقاله أنه عايزيني وعاوز يرتبط بيا فأخبره والدي أني صغيرة في السن ولا زالت في المرحلة الإعدادية".

وأضافت ونيسة: قال لأبويا ليك عليا إنها تكمل دراستها، ومش همنعها من التعليم بس عاوز نكمل مشوارنا مع بعض، فطلب والدي منه مهلة للتفكير، وشاورني والدي وقال لي أحمد عدوية قلتله اللي أنت شايفه، وكنت صغيرة ومكانش لي رأي". 

أحمد عدوية الإعلامية لميس الحديدي أحمدعدوية وزوجته برنامج كلمة أخيرة