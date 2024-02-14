ads
الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الاتحاد السكندري يصطدم بالطلائع في الدوري

الاتحاد
الاتحاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مواصلة الانتصارات عندما يستضيف طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على  ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة  الـ 12 من مسابقة  الدوري الممتاز.

ويأمل الفريق الساحلي تحقيق الفوز  وحصد نقاط المباراة الثلاث على أمل  الاستمرار وسط الكبار، خاصة أنه يدخل المباراة  في المركز الثالث برصيد 18 نقطة،  ويرغب الفريق استغلال الروح المعنوية المرتفعة التى يعيشها الفريق.

وفي المقابل يمني طلائع الجيش نفسه بتحقيق الفوز في لقاء اليوم  للعودة للانتصارات مجددا، خاصة أنه يأمل في الدخول بين الأربعة الكبار ويدخل الطلائع المباراة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

الاتحاد السكندري طلائع الجيش الدوري