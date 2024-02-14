الاتحاد السكندري يصطدم بالطلائع في الدوري

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مواصلة الانتصارات عندما يستضيف طلائع الجيش في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الفريق الساحلي تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث على أمل الاستمرار وسط الكبار، خاصة أنه يدخل المباراة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويرغب الفريق استغلال الروح المعنوية المرتفعة التى يعيشها الفريق.

وفي المقابل يمني طلائع الجيش نفسه بتحقيق الفوز في لقاء اليوم للعودة للانتصارات مجددا، خاصة أنه يأمل في الدخول بين الأربعة الكبار ويدخل الطلائع المباراة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.