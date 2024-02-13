ورش متميزة في أسوان ضمن فعاليات "أهل مصر".. صور

شهدت الورش المقامة بمسرح فوزي فوزي بأسوان ضمن الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية أهل مصر، نشاطا متميزا، وتحديدا ورش اصنع كتابك تقديم الفنانة الدكتورة أميرة سعد، وورشة صناعة العرائس تقديم الفنان ناصر عبدالتواب، وورشة الرسم بالموسيقى تقديم الفنان وائل عوض.

وبدأ الأطفال المشاركون في هذه الورش بإنتاج المواد الأولية الخاصة بورشهم، حيث بدأ أطفال ورشة اصنع كتابك في إنتاج الورق بعد أن تعلموا كيف يتم فرمه وإعادة إنتاجه من تدوير الورق القديم.

كما بدأ الأطفال ورشة صناعة العرائس بإنتاج مجموعة أولية من العرائس اليدوية التي يتم تحريكها اعتمادا على حركة الأيدي ويطلق عليها عرائس القفاز.

أما ورشة الرسم بالموسيقى، فقدم الأطفال المشاركون بها مجموعة من الأعمال الفنية، ويواصلون اليوم تقديم مجموعة من الأعمال الفنية، والتي تأتي كترجمة بالألوان لإحدى الأغنيات الوطنية.

ولليوم الثالث على التوالي، استمرت فعاليات الورش الفنية المقامة على مسرح فوزي فوزي يوسف الصيفي بمحافظة أسوان، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لأطفال المناطق الحدودية وأطفال القاهرة "مشروع أهل مصر"، الذي انطلقت فعالياته الأحد الماضي بمحافظة أسوان، والتي تتضمن، ورشة تعليمية لكتابة السيناريو، قدمها الكاتب وليد كمال، وورشة الرسم على السيراميك بعنوان "تأثير الفن على معالجة عادات العقل والسلوك"، والتي قدمتها الفنانة الدكتورة مريم الأمين.

بالإضافة إلى مجموعة من ورش الحرف اليدوية والتراثية، ومنها ورشة تعليم المصنوعات الجلدية، والتي نفذها الفنان محمد مراد، وورشة إعادة تدوير خامات البيئة، نفذتها السيدة نجوى عبد العزيز، وورشة تعليم الشنط بالشبك، نفذتها السيدة أمانى ربيع، وورشة تعليم الشنط بالخرز، نفذتها السيدة منى عبد الوهاب، وورشة ورشة أصنع كتابك، نفذتها الفنانة الدكتورة أميرة سعد، بالإضافة لورشة تعليم صناعة الفيلم، قدمها المخرج حامد سعيد.

هذا وقد انطلق الأسبوع الثقافي اليوم الأحد من محافظة أسوان تحت إشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى، والمشرف التنفيذي للمشروع، وتستمر فعالياته حتى الثامن عشر من فبراير الجاري، وكانت زيارة مصنع كيما ٢ يوم الأحد، باكورة زياراته التثقيفية بالمحافظة، أما اليوم الإثنين، فقد زار الأطفال النصب التذكاري للصداقة بأسوان، وبعده قاموا بزيارة السد العالي، ثم زيارة قرية غرب سهيل، وصباح اليوم الثلاثاء زار الأطفال مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.