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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الشوط الأول.. الجونة يتقدم على المصري البورسعيدي بهدف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بهدف على المصري البورسعيدي في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال12 من مسابقة الدورى الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة الأداء، وانحصر أغلب فترات الشوط الأول في منطقة وسط الملعب، وحاول أصحاب الأرض تهديد مرمى الجونة، وشنوا عددا من الهجمات الخطيرة على أمل خطف هدف التقدم، وبعدها هدد الفريق الضيف مرمى المصري بأكثر من كرة خطرة أسفرت عن هدف التقدم عن طريق أحمد محمود في الدقيقة ٤١.
وبعدها حاول المصري البورسعيدي إدراك التعادل بعد أن هدَّد مرمى الجونة بعدد من الهجمات الخطرة إلا أنه فشل في تسجيل التعادل.

الجونة المصري الدوري