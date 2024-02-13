تومياد: 5 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر

قال المهندس حماده العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين(تومياد) إنه خلال العام الماضي 2023، أن مصر وتركيا ، اتخذنا خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين ، مما أدى إلى تنامي التعاون التجاري والاستثماري المشترك .

و ثمن العجواني ، في تصريحات صحفية خفية اليوم ، بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر غدا الأربعاء، حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لما أعلنته الرئاسة التركية.

وأكد العجواني، أن العلاقات المصرية التركية اقتصاديا قوية و راسخة، وتشهد تناميا ملحوظا خلال الفترة الماضية ، و يشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين فرصة كبيرة لتحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة.

وشدد العجواني، على أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار

وقال نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الاتراك ، وإن مصر وتركيا تستهدفان الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

ونوه بأن مصر تُركز على تصدير المنتجات الزراعية والكيماويات والمنتجات المعدنية إلى تركيا، بينما تستورد مصر من تركيا السلع الاستهلاكية والآلات والمعدات.

وأضاف العجواني، أن تركيا تعد من أهم الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، بينما تركز الاستثمارات التركية على قطاعات ( البناء والتشييد والسياحة والطاقة) .

ويتوقع المهندس حماده العجواني، وهو عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن يشهد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا مزيدًا من النمو خلال الفترة القادمة، حيث تُشير الزيارات الرسمية والاتفاقيات الموقعة إلى التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية.