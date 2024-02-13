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الثلاثاء 13 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الخارجية الصينية تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن

غزة
غزة
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دعت الخارجية الصينية، إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن، وبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء، ومنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح.
ونقلت فضائية القاهرة الإخبارية، تحذيرات الصين من "كارثة إنسانية خطـيرة" في حال تواصل القتال.

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