خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة: إسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن إسرائيل لم تستطع تحقيق أي انتصار منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال هُزم بحكومته اليائسة، وأن إسرائيل خسرت نفسها وتطلق النار على نفسها كلما استمرت في قتل الفلسطينيين.

وتابع خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، عبر مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إسرائيل خسرت سمعتها أمام العالم، موضحا أن جماعة قليلة العدد قليلة التسليح من فلسطين قاومت إسرائيل واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تمثل مقاومة الشعب الفلسطيني وتنتصر على دولة ادعت أنها سبّاقة في العمل الاستخباراتي وأنها تمتلك جيشا محترفا.

وأوضح خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة أنه ليس هناك تهديدا لمصر؛ حيث إن مصر أقوى من إسرائيل، وتقدم كل ما تملك من السلام وتحافظ على أمنها القومي، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية العالم الإسلامي وقضية العالم العربي للجميع ومصر لن تتأخر في تقديم المساعدات ولن تتأخر في تقديم الدعم السياسي والمعنوي لهذا الشعب.