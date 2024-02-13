سموحة يستضيف البنك الأهلي في الدوري

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لتحقيق الفوز، عندما يستضيف فريق البنك الأهلي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدورى الممتاز.

يدخل الفريق السكندري المباراة بقيادة أحمد سامي بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة على أمل التواجد بين الأربعة الكبار في المربع الذهبي، خاصة وأنه يحتل المركز السادس برصيد ١٦ نقطة.

وفي المقابل يرغب البنك الأهلي في تحقيق الفوز في لقاء الليلة من أجل التقدم في ترتيب جدول المسابقة والهروب مبكرا من صراع الهروب خاصة وأنه يحتل المركز ١١ برصيد ٩ نقاط.