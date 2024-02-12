ألكسندر عون يكتب: الأكراد.. تاريخ متعدد بين الخلافات والرغبة فى الحكم الذاتى (2/1)

أصل غير مؤكد خلال فترة الأسلمة.. ووفقًا للخطاب القومي الكردي، فإن الميديين، وهم سكان هندو أوروبيون يقيمون بين إيران والأناضول، هم أسلافهم. ويعتبر ظهور الإمبراطورية الميدية عام ٦١٢ قبل الميلاد بداية العصر الكردي بحسب التاريخ المحلي. بعد الإمبراطوريات السلوقية أو البارثية أو الساسانية، تم دمج الأكراد في الأنظمة المعنية. لقد قدموا وحدات عسكرية للدفاع عن مناطق جديدة أو لغزوها، دون الاندماج مع السكان المختلفين. وقد احتفظ الأكراد بخصوصيتهم الجغرافية. لقد كانوا دائمًا موجودين بشكل أو بآخر في نفس المنطقة، على الهضبة الإيرانية الغربية. ومع ذلك، فإن الأكراد لم يشكلوا أبدًا كيانًا موحدًا، بل أصبحوا أكثر قبلية ذات إحساس واضح بالإقليمية.. اعتمادًا على المنطقة والوقت، قام الأكراد بدمج أنفسهم مع السكان التركمان أو العرب مع الحفاظ على الخصوصية اللغوية. ويتأرجح الأكراد طوال تاريخهم بين التعايش والمواجهة مع القوى المركزية.

مع توسع الإسلام منذ عام ٦٣٢، تم دمج الأكراد في الإمبراطوريات الإسلامية المختلفة. أول اتصالات مع الدين الجديد جرت في عام ٦٣٧، وهو تاريخ فتح بلاد ما بين النهرين. وبعد الدفاع عن حدود الإمبراطورية الساسانية، سرعان ما استسلموا للعرب. لقد حافظ الأكراد، الذين أسلموا ولكن لم يتم تعريبهم أبدًا، على هذه الخصوصية اللغوية طوال تاريخهم. ومن خلال اعتناق الدين الجديد وتوفير العديد من الوحدات لمختلف الحملات العسكرية، ضمن الأكراد استقلالهم النسبي. وبالفعل فقد شاركوا تباعًا في الحروب ضد بيزنطة، وضد أرمينيا، والصليبيين. اكتسبوا تدريجيًا سمعة باعتبارهم محاربين أقوياء وشكلوا وحدات عسكرية ضمن الإمبراطوريتين الأموية (٦٦١-٧٥٠) والعباسية (٧٥٠-١٢٥٨). إن نوبة المجد والهيبة الكردية في العصور الوسطى كانت فى صعود صلاح الدين الأيوبي إلى السلطة. فهو ينحدر من عائلة كردية في العراق، وهو وحده رمز المقاومة ضد الصليبيين، ولا سيما عند استعادة القدس عام ١١٨٧. إنه المجد الأبدي، سيحاول جميع القادة العرب من عبد الناصر إلى حافظ الأسد مرورًا بصدام حسين تعريبه وجعله رمزًا للقومية العربية.

مع وصول جحافل المغول عام ١٢٣١، دمر الشرق الأوسط وتم تدمير الاقتصاد الكردي. وشيئًا فشيئًا، ولتجنب إبادة السكان، تطورت طريقة الحياة الكردية إلى شكل من أشكال البداوة. استمرت حالات عدم الاستقرار المزمنة حتى نهاية عهد تيمورلنك في بداية القرن الخامس عشر. تم استبدال فترة الاضطرابات هذه بفترة الهيمنة الإمبراطورية.

عالقون بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية

منذ القرن السادس عشر، كان تاريخ الأكراد متأرجحًا في جوهره مع نشأة الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية. تتعارض الرغبات التوسعية للباب العالي (الإمبراطورية العثمانية) مع مقاومة الإمبراطورية الناشئة على أراضي بلاد فارس القديمة. اعتنق الصفويون بقيادة الشاه إسماعيل فرعًا منشقًا عن الإسلام الشيعي في عام ١٥٠١. ومنذ ذلك الحين، نشأت ازدواجية إقليمية ودينية بين الطرفين المتحاربين. هزمت إمبراطورية سليم العثمانية الصفويين التابعين للشاه إسماعيل عام ١٥١٤، خلال معركة تشالديران، في قلب كردستان. وتقع الأراضي الكردية على وجه التحديد بين الإمبراطوريتين، من الأناضول إلى غرب بلاد فارس. ومنذ هذا النصر الحاسم، دعمت القبائل الكردية الرئيسية المخططات السياسية لإسطنبول. وفي مقابل مساعدات عسكرية غير قابلة للتفاوض، يضمن الأكراد الحكم الذاتي الفعلي. واستمرت الصراعات بين الكيانين حتى عام ١٦٣٩، وهو تاريخ معاهدة قصر شيرين التي حددت حدود الخصوم حتى عام ١٩١٤. وكانت ثلاثة أرباع المناطق الكردية تحت النفوذ العثماني.

شملت الإمبراطورية العثمانية عدة شعوب، ومنحت امتيازات أكثر أو أقل أهمية اعتمادًا على الانتماءات الدينية. لدى الأكراد علاقات قليلة مع السلطة المركزية. إنهم يحمون بشكل أو بآخر مكاسبهم الإقليمية لصالح "شبه الاستقلال". بينما حاولت السلطة المركزية على الجانب الصفوي، استيعاب السكان الأكراد ضمن وظائف إمبراطورية عليا.

ونظرًا لسهولة اختراق الحدود في ذلك الوقت، فبمجرد حدوث توترات مع القوى المركزية، تمكن السكان الأكراد من عبور الحدود للوصول إلى الجزء الأكثر أمانًا في كردستان. ومع ذلك، لم تكن لديهم أبدًا رغبة مشتركة في الاستقلال الوطني. وكانت فكرة الأمة هذه متواضعة ويشاركها عدد قليل. وتمثل القبيلة على هذا النحو النظام الرئيسي لغالبية الأكراد.

مواجهة التغيرات الداخلية

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر، تعثرت الإمبراطوريات بدورها. ويتحول الباب العالي تدريجيًا إلى "رجل أوروبا المريض"، في حين تستمر الفجوات التكنولوجية في النمو مع القوى الغربية. من جانبها، وقعت الإمبراطورية الصفوية في قبضة المخططات الإمبراطورية الإنجليزية والروسية. لقد أدت فترة "اللعبة الكبرى" إلى إضعاف القدرات السيادية لبلاد فارس بشكل دائم. خلال فترة التراجع هذه حاولت الإمبراطوريتان إصلاح مركزية المناطق الداخلية من الإقليم على حساب الحكم الذاتي لمختلف الإمارات الكردية.. من هذا المنطق من اللحاق بالركب والتحديث ولدت التنظيمات داخل الإمبراطورية العثمانية في عام ١٨٣٩. وكان الأمر يتعلق بإعادة تنظيم الإمبراطورية. وفي بلاد فارس، حاولت أسرة قاجار قدر استطاعتها تبني نفس الإصلاحات.. إننا نشهد مركزية قسرية وتفكك النسيج الاجتماعي بين السكان الأكراد.

في هذا الوقت ظهرت الرؤية الإسلامية في الإمبراطورية العثمانية، على حساب الأقليات الدينية الأخرى. وتدعو هذه الأيديولوجية إلى تجميع المجتمعات الإسلامية في مجموعة جغرافية واحدة متميزة للغاية. وتتبنى إسطنبول هذه الرؤية الطائفية للدين، وتجعل من العامل الديني ضمانة للتجانس والاستقرار داخل أراضيها. ومنذ ذلك الحين، تلتزم الحكومة المركزية بمحاربة كل أشكال القومية، بما في ذلك بين السكان المسلمين. ولمواجهة الحكم الذاتي الكردي، في نهاية القرن التاسع عشر، ضم السلطان حامد القوات الكردية إلى وحدة النخبة. شارك هذا الحرس الإمبراطوري في المذابح والنهب لمختلف الأقليات النشطة في الإمبراطورية، ولا سيما الأرمن والمجتمعات المسيحية الأخرى.

لكن الإمبراطورية العثمانية تتعثر، والاقتصاد بلا دماء. حاولت ثورة تركيا الفتاة عام ١٩٠٨ إنقاذ السلطة المركزية المتداعية. وتفرض السلطة الجديدة التجانس المذهبي والمجتمعي على حساب أي شكل آخر من أشكال الحكم الذاتي. فالمجتمع يصبح تركيًا من خلال المؤسسات واللغة. يدفع هذا المناخ الضار سكان الإمبراطورية إلى تأكيد خصوصياتهم. وهذا هو حال الحركات القومية العربية الشابة، ولكن أيضًا حال السكان الأكراد. ونرى ظهور خطاب عن الوعي الوطني الداعم للإقليمية.. ونستكمل فى عدد تالٍ.

ألكسندر عون: صحفي فرنسي لبناني متخصص في قضايا الشرق الأوسط.. يكتب عن تاريخ الأكراد عبر حقب متعددة من الإمبراطوريات.