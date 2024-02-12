ads
الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصرع عامل سقط من أعلى عقار بمنطقة الشرابية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار خلال ممارسة عمله بإصلاح ماسورة صرف صحي بمنطقة الشرابية فى القاهرة.

تلقت  أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة  بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شخص مصاب بنزيف داخلي وكسور بالجمجمة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة.

وتبين أن المتوفى سقط من الطابق الرابع على رأسه، مما تسبب في تهشم الجمجمة بالكامل وحدوث نزيف داخلي تسبب في وفاته، على الفور أثناء إصلاحه ماسورة صرف صحى، وتم  اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتم تحرير المحضر اللازم.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة الشرابية سقوطه من أعلى عقار