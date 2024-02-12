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الإثنين 12 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

قصة زوجين أنشأ أول خدمة في مصر لتوصيل الحيوانات الأليفة

الزوجين
الزوجين
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أفكار المشاريع الخاصة لا تنتهي ولا تتوقف، خاصة عندما يسير الإنسان وراء شغفه وحب لشىء معين ويجعله هو عمله ومصدر دخله، وحب الحيوانات وتربيتها شغف لدى الكثير من الناس ولكن هناك أزمة مرتبطة بتنقلهم من مكان لآخر سواء امتلك الشخص سيارته الشخصية أو لم يمتلك سيارة ولكن يمتلك حيوانه الأليف، لذلك خرج زوجان شابان بفكرة اول مشروع متخصص لتوصيل الحيوانات الأليفة في جميع محافظات مصر بسيارتهما الخاصة.

الزوجان هم "هبة وبهاء"، قررا العمل معا بمشروع مشترك ودعم بعضهم البعض مع حلم أن يصبحا يمتلكا أول وأكبر شركة من نوعها في مصر، يقول الزوجان: "أن حلمهم بدأ منذ 3 سنوات ويحصدون نجاح فكرتهم وثمار جهدهم يوميا ورا يوم، ولكن بالرغم من بدأ انتشار الفكرة ونجاحها ولكنهم يحلمون بأن تصبح الشركة الصغيرة شركة كبيرة من خلال تمويل أو استثمار لأي رجل أعمال"،   وجاءت فكرة المشروع لمساعدة كل محبي تربية الحيوانات الأليفة وتسهيل عليهم التنقل بها من مكان لمكان ايا كانت الظروف.

وبالرغم من أن مقرهم الأساسي داخل القاهرة إلا أنهم يقوموا بالتوصيل لجميع المحافظات وتوصيل جميع انواع الحيوانات الأليفة وهدفهمان يصبحوا اكبر شركة شحن للحيوانات، وجاءت الفكرة لخوف ومنع الناس أصحاب السيارات في المواصلات دخول الحيوانات الأليفة للسيارة، وتشمل خدمتهم العناية الكاملة والمنزلية بالحيوانات من قص شعر واستحمام وعناية طبية وقص أظافر وغسيل أسنان وتطعيمات وقائية ورخصة.

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