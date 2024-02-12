وكيل تعليم شمال سيناء يشيد بالحضور المرتفع للطلاب بمدارس الشيخ زويد

أشاد وكيل تعليم شمال سيناء حمزه رضوان بالنسبة المرتفعة لحضور الطلاب بمدارس الشيخ زويد التعليمية وبخاصة للصف الثالث الإعدادي مشيدا بجهود إدارة المدارس لإتباعها طرق التحفيز الغير تقليدية ، ومشددا بتنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بحضور الطلاب وتوفير كل الطرق التي تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة .

جاء ذلك خلال تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، اليوم انتظام سير الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م ، وذلك بإدارة الشيخ زويد التعليمية، والتي شهدت حضور طلابي مرتفع ، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

وتحدث وكيل الوزارة مع الطلاب بأن المجتمع محتاج لجميع فئات المجتمع المختلفة من المهندس، والدكتور ، والمعلم ،والعامل ، والحرفي ،وأنه يجب التزود بالعلم لأنه السلاح في مجابهة العدو ، وأن الطلاب سيحملون الراية والمسئولية في المستقبل القريب ، كما أعطى سيادته النصح والإرشاد للطلاب بالعمل الجاد المثمر وتحديد الهدف الذي ينشده كل طالب منهم وطريقةواسلوب التنفيذ ، وتفقد السيد وكيل الوزارة الفصول الدراسية المختلفة ، وحضر حصة اللغة العربية "أسلوب الشرط" للصف الأول أ/ صابرين عايش ،

وقد أفادت باسنت محمد علي مدير المدرسة بأن إجمالي عدد الطلاب ( ٢١١) طالب وطالبة، علماً بأن إجمالي عدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد (١٣٦٥٩) طالب وطالبة ،وعددالمدارس (٩٥) مدرسة.

وفي نهاية جولته الميدانية وجه بالإهتمام بممارسة الطلاب للأنشطة الترفيهية والجانب المهاري.

وشدد على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها ،والإهتمام بالاجراءات الإحترازية داخل المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب.