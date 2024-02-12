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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

انخفاض عقود شراء الذهب إلى 7706 خلال الأسبوع الماضي

المضاربة علي الذهب
المضاربة علي الذهب
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أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 6 فبراير، تقلص انخفاض عقود شراء الذهب إلى 7706 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما تقلص انخفاض عقود بيع الذهب إلى 11930 عقد مقارنة مع التقرير السابق. 
وكشف تقرير جولد بليون الصادر اليوم ، عن أن البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر زيادة المتداولين لعقود شراء الذهب خلال الأسبوع الأخير مما يعني عودة الثقة إلى الذهب بشكل تدريجي، ويرجع هذا إلى استمرار تماسك أسعار الذهب فوق مستويات دعم قوية على الرغم من عوامل الهبوط المتزايدة المتمثلة في قوة الدولار الأمريكي وتقلص توقعات الأسعار بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في وقت قريب هذا العام.
توقعات أسعار الذهب العالمية 
افتتح سعر الأونصة العالمية تداولات هذا الأسبوع بشكل محدود بسبب ضعف أحجام التداول في السوق العالمي في ظل وجود عطلات في عدد من الأسواق المالية، هذا بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع والذي من المتوقع أن تساهم في حركة الذهب والدولار بشكل كبير . 

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