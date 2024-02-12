طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي يحجب أشعة الشمس وتوقعات بسقوط الأمطار

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم الاثنين 12 فبراير، تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة التي تحجب أشعة الشمس منذ ساعات الصباح الأولى، وسط أجواء شتوية دافئة نهاراً بادرة في الليل، وتأتي درجات الحرارة اليوم 19 درجة مئوية، وسرعة رياح تصل إلى 20 كم/ساعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الصفحة الرسمية على موقع الفيس بوك، أن يسود طقس دافئ على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتجمع لظاهرة الشبورة المائية منذ الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار البيان إلى جود نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد الإسكندرية غداً تساقط للأمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى شديدة، وعلى فترات متقطعة، وتستمر لمدة 3 أيام، فالإسكندرية على موعد مع نوة الشمس الصغيرة، وهي إحدى نوات شهر فبراير، ورياح شمالية غربية ممطرة تستمر لمدة 3 أيام.