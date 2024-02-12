المؤبد لسائق قتل صديقه لخلافات بينهما في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد في قتل صديقه لخلافات بينهما في الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا سائق قتل المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد حيث انتظره أسفل مسكنه وطعنه عدة طعنات ااسقطه غارقا في دمائه ولاذا بالفرار.

كان قسم شرطة الشرابية بلاغا من الأهالى يفيد بوجود جثة لرجل أسفل مسكنه بدائرة قسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة رجل به طعنات .

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه حيث كانت المجني عليه علي خلافات مع المتهم علي مبلغ مالي حصيلة بيع وعندما طالبه بها رفض سدادها قرر المتهم التخلص منه وقتله .

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم وبمواجهته اعترف انه استغل داخل المجني عليه أسفل مسكنه وتتبعه وقام بقتله وانهاء حياته ووارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

