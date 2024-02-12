كورال أطفال الأنفوشي يحيي حفل ختام أنشطة نصف العام بالإسكندرية

نظم قصر ثقافة الأنفوشي حفلا فنيا للأطفال في ختام فعاليات إجازة نصف العام، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد في إطار خطط وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بحضور المهندس حسن وصفي نقيب التشكيليين بالإسكندرية، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية ونخبة من الفنانين والمثقفين.

تضمن المعرض على مجموعة متميزة من اللوحات الفنية والمجسمات نتاج الورش التي أقيمت خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي بكل من مرسم الطفل والمواهب.

أعقب ذلك عرض فني للموهوبين تضمن عددا من الفقرات الاستعراضية تدريب الفنان مصطفى عبده، إلى جانب مناقشة الأعمال الأدبية نتاج ورشة "يومياتي حكاياتي" للأديبة هبة فاروق.

واختتم الحفل بعرض فني لفرقة كورال أطفال وطلائع الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغاني الطربية والوطنية منها طلائع الغد، النهر الخالد، طوبة فوق طوبة، الرضا والنور، بلادي، الشهيد، يا إسكندراني، ارسم قلب، وإقرأ يا شيخ فقاعة.

من ناحية أخرى وضمن أنشطة فرع ثقافة الإسكندرية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة تصميم تابلوه بخامات معاد تدويرها بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بمدرسة محرم بك الإعدادية للبنات، ونفذ قصر ثقافة برج العرب ورشة لتعليم الرسم على الزجاج، وشهد بيت ثقافة بولكلي ورشة لتعليم رسم الطبيعة الصامتة.

واستعدادا لشهر رمضان المبارك أقام مرسم الطفل بمكتبة النزهة ورشة تصميم هلال رمضان وتلوينه بالألوان الأكريليك، بينما نفذ بيت ثقافة القباري ورشة تصميم فانوس بالخرز الملون بجمعية فرصة أمل للتنمية المستدامة، وذلك ضمن نشاط نادي المرأة.

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