جلسات نفسية لـ"شوبير" في الأهلي قبل موقعة شباب بلوزداد

يحاول الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، تجهيز مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق نفسيًا لحماية عرين الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بعد إصابة محمد الشناوي.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأصبح «شوبير» الحارس رقم 1 في فريق الأهلي بعد إصابة الشناوي، وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 شهور وهو ما يضع مصطفى شوبير تحت ضغوط كبيرة في المهمة القارية للأهلي.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن كولر كلف الدكتور محمد أبو الوفا المعد النفسي بالفريق بتجهيز مصطفى شوبير نفسيا خاصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها الحارس في الفترة الأخيرة بعد إصابة الشناوي.

وأضاف المصدر أن ظهر مصطفى شوبير بشكل متواضع خلال المباريات الودية في معسكر الإمارات جعل الجهاز الفني يشعر بالقلق من تأثير الضغوط التي تقع على عاتق الحارس وربما تتسبب في انخفاض مستواه.

وشدد المصدر على أن تعاقد الأهلي مع حارس مرمى جديد في الميركاتو الشتوي هو محمود الزونفلي يضع ضغوط أكثر على مصطفى شوبير وهو ما يخشاه الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد المهمة جدا في مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

ويحرص السويسري مارسيل كولر على عقد جلسات والحديث مع مصطفى شوبير ومطالبته بالتركيز وعزل نفسه عما يدور في خارج المستطيل الأخضر وأن هناك ثقة كبيرة لدى الجهاز الفني.

جدير بالذكر أن مصطفى شوبير ظهر بمستوى مميز جدا في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية أمام الوداد المغربي.