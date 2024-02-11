نائب رئيس جامعة المنصورة يفتتح المعرض الثقافي الأول للكتاب

افتتح الدكتور طارق مصطفى غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، معرض جامعة المنصورة الثقافي الأول للكتاب " الذي تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس الجامعة خلال الفترة من 11 فبراير إلى 6 مارس 2024م.

يضم المعرض العديد من دور النشر الثقافية، كما يضم مجموعة من الأنشطة وورش العمل بالتعاون مع فريق أبطال الدقهلية وأيضا مشاركة مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة.

حضر افتتاح المعرض عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.