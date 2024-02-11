ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة بيلنجهام

كشف نادى ريال مدريد الإسبانى، اليوم الأحد، عن طبيعة إصابة لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، التي تعرض لها فى مواجهة جيرونا، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وحقق فريق ريال مدريد فوزًا ساحقًا على نظيره جيرونا برباعية نظيفة أمس السبت ، ليبتعد بصدارة ترتيب الليجا.

وخلال اللقاء تعرض الإنجليزى بيلينجهام للإصابة بعد تداخل بابلو توري معه، وودع فى الدقيقة الـ 57 على اثرها أرض الملعب.

وقال ريال مدريد فى بيان رسمي اليوم: "بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد، اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا جود بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر، وعودته تعتمد على مدى تعافيه".

وذكرت بعض التقارير أن مدة غياب بيلينجهام قد تصل إلى أسبوعين على الأقل، ما يعني غيابه عن مواجهة لايبزيج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما سيسعى الدولي الإنجليزي للحاق بالإياب.

