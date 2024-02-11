"الفلك وأثره في تكوين الأديان القديمة عبر الحضارات" ضمن فاعليات مؤتمر كلية الاثار جامعة عين شمس

انطلق اليوم فاعليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لمركز الدراسات البردية والنقوش التابع لكلية الاثار جامعة عين شمس والمقام بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومحمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف عام فضيلة وكيل الأزهر محمد الضويني، غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، و نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. شاركة مجمع البحوث الإسلامية ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء.

ويتضمن المحور الثاني للمؤتمر موضوع " الفلك وأثره في تكوين الأديان القديمة عبر الحضارات"

ويناقش الفلك والدين عبر الحضارات القديمة، أثر الفلك في نمو الفكر الحضاري في حضارات العالم القديم، تاريخ علم التنجيم والفلك وحساب النجوم، حركة الأجرام السماوية ومقاصد الشريعة الإسلامية، علوم الهيئة في الحضارة الإسلامية، المعبودات الكونية بين الكوكبية والنجمية في مصر والدول المجاورة، علم التقاويم بين القمرية والشمسية، الفلك بين النجوم والأساطير، علم الفلك والفلسفة، الفلك بين الكتابات الأدبية وإسهامات العلماء، العادات والتقاليد، وارتباطها بالتراث والفلك.