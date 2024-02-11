عمرو هندي: مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص كسائر المؤسسات على الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وله دور كبير منذ انطلاقه خلال الفترة الأخيرة، مشيدا باستجابة مجلس الأمناء وعقد اجتماع لمناقشة الوضع الاقتصادى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأيام الأخيرة.



وأكد النائب عمرو هندى، أن الحوار الوطنى له دور كبير فى مناقشة الموضوعات المطروحة على الساحة بمختلف أنواعها، وذلك فى مختلف المحاور، ولعل المحور الاقتصادى هو الأبرز الآن على الساحة لما له من اهمية كبرى، خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية العالمية انعكست على الأوضاع الداخلية للعديد من الدول ومنها مصر، ومن ثم الحل يبدأ من خلال الجلوس على مائدة حوار واحدة للخروج بتوصيات حقيقية لحل الأزمة.



وأضاف هندي، أن التركيز على المحور الاقتصادي امر مهم وضرورى خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التى يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات، وأن سرعة انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة استكمال الحوار الوطنى فى المرحلة المقبلة وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادى، الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الأخيرة، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية فى المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، خطوة جيدة، لاستكمال المناقشات للوصول إلى رؤى وحلول للأزمة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطنى.