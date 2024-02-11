اقتصادية النواب: سرعة استجابة الحوار الوطنى لدعوة الرئيس خطوة جادة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطنى لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إجراء حوار اقتصادي، وعقد أول اجتماع لمجلس الأمناء أمر مهم وضرورى خاصة فى ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة التى يمر بها المواطن حاليا بسبب هذه التداعيات.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يستهدف من مناقشة المحور الاقتصادية لصياغة استراتيجية واضحة بشراكة واسعة، تتنوع بين حلول قصيرة وطويلة الأجل للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع الحصيلة الدولارية، خاصة وأن دعوة الرئيس حملت رسالة كاشفة للجميع برغبته في استمرار الحوار الوطني وإيمانه بأهميته وحيويته في استكشاف المشكلات ورؤى حلها.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الحوار يستهدف الوقوف على المشكلات الاقتصادية لتخفيف حدة التحديات على المواطن المصري خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع طرح الحكومة لوثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، وهذا بدوره يساهم فى توسيع دائرة النقاش والدراسة حولها كما أنها تتكامل مع توصيات المرحلة الأولى للحوار بتعظيم الاستفادة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي، وأن الحوار الوطنى سيكون له دور كبير فى الخروج من الأزمة الراهنة من خلال العديد من المقترحات والأفكار والرؤى التى سيتم مناقشتها للخروج بتوصيات قاطعة.