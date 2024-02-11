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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

دراسة حديثة تكشف عن أسباب تعدد أمراض الشتاء

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشفت العديد من الابحاث الطبية عن انتشار الامراض بشكل مضاعف فى فصل الشتاء والتى قد تكون التغيرات المناخية سببا رئسيا لها.

كما اشارات الدكتورة غالينا شاخوفا فى تصريحات صحفية لها   أن أسباب تضاعف  الأمراض في فصل الربيع هي التغيرات التي تحصل في البيئة وضعف مناعة الجسم بعد فصل الشتاء.

وتقول الدكتورة من أكثر الأمراض انتشارا في فصل الربيع الإنفلونزا ونزلات البرد والحساسية والوهن.

 لذلك يجب الاستعداد لاحتمال تفاقم المرض وتعزيز منظومة المناعة

ولهذا يمكن تعزيز منظومة المناعة باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني وترطيب وتهوية المكان والعناية بالنظافة الشخصية.

وإن كان الشخص يعاني من أمراض ما أو لديه ميل للإصابة بها هناك إجراءات إضافية للوقاية منها عليه اتباعها.

وتجنب الغبار وحبوب اللقاح  والاتصال بالمرضى والحفاظ على النظافة الكاملة واستخدام المناديل المبللة التي يمكن التخلص منها عند العطس أو السعال.

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