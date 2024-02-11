تجديد حبس سيدة لاتهامها بقتل ابن أختها لسرقته مبلغا ماليا بدار السلام

قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس ربه منزل 15يوما على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل طفل بسبب سرقة مبلغ مالي منها.

تلقى قسم شرطة دار السلام اخطارا من مستشفي المنيره العام باستقبالها جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظة السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم، وباجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

وبسوال المتهمه اعترفت بارتكاب الواقعه واضافت بان المجني عليه مقيم رفقتها اثناء الاجازة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.