ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وفاة الشقيق الأكبر للاعب الأهلي سيد معوض

سيد معوض لاعب الأهلي
سيد معوض لاعب الأهلي السابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفي صباح اليوم الأحد شقيق سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 47 عاماً.

وكتب سيد معوض عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة أخي الكبير 47 سنة نتيجة أزمة قلبية.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة.. البقاء والدوام لله، ولا نقول إلا ما يرضي الله: اللهم ارزقنا صبرا من عندك.. العزاء علي المقابر، نسألكم الدعاء".

وانضم سيد معوض للنادي الأهلي بعد رحلة احتراف في نادي طرابزونسبور التركي، وأعلن الأعتزال في يونيو 2014 بعد مسيرة كبيرة من الإنجازات والبطولات مع النادي الأهلي كما توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية. 

وفاة شقيق سيد معوض سيد معوض النادي الاهلي