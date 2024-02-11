وفاة الشقيق الأكبر للاعب الأهلي سيد معوض

توفي صباح اليوم الأحد شقيق سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 47 عاماً.

وكتب سيد معوض عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة أخي الكبير 47 سنة نتيجة أزمة قلبية.. اللهم ارحمه واغفر له واجعله من أهل الجنة.. البقاء والدوام لله، ولا نقول إلا ما يرضي الله: اللهم ارزقنا صبرا من عندك.. العزاء علي المقابر، نسألكم الدعاء".

وانضم سيد معوض للنادي الأهلي بعد رحلة احتراف في نادي طرابزونسبور التركي، وأعلن الأعتزال في يونيو 2014 بعد مسيرة كبيرة من الإنجازات والبطولات مع النادي الأهلي كما توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية.