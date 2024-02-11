بالصور.. شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، تسببت في حجب الرؤية عن العديد من المناطق خاصة الطرق الرئيسية والسريعة.

وانتشر رجال المرور في كافة شوارع المحافظة من خلال تمركزات ثابتة ودوريات متحركة، بالتزامن مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس الحكومية، وذلك لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب إلى مدارسهم بكل سهولة ويسر.

كما وجه رجال المرور قائدي السيارات على الطرق السريعة بالحذر وتهدئة السرعة وإضاءة جميع أنوار السيارة مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، وفتح جزئي لأحد النوافذ، وتعليمات آخرى، مُشددين على الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم.

في سياق متصل، انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وواصل مينائي شرق وغرب بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية، رغم الشبورة الكثيفة.

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