اتحاد طلاب آداب جامعة عين شمس يشارك في برنامج العباقرة

شارك ٤٤ طالب وطالبة من كلية الآداب جامعة عين شمس تحت رعاية محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين، حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس.

في برنامج العباقرة، والذي سوف يبث خلال شهر رمضان وذلك لأهمية التنمية ونشر المعلومات وخلق فرص لتبادل الثقافات والتعاون البناء

ويشار إلى أن الهدف من هذا البرنامج والغرض منه تحفيز الطلاب على المعرفة والثقافة، وكذلك يساهم البرنامج في تطوير التعليم، تم عرض البرنامج أكثر من ١٣ موسم وأكثر من ٤٠٠ حلقة واستطاع تحقيق نجاح ضخم وكبير.



وحصل البرنامج على إشادة خاصة من فخامة الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي، وكذلك عدة جوائز منها برونزية "إيفي اوردز"العالمية عام ٢٠١٩، ويقدم البرنامج الروائي عصام يوسف.