نتائج مباريات الجولة السادسة في الدور الثاني بالدوري الممتاز لرجال الطائرة

أقيمت اليوم السبت، لقاءات قوية ضمن سادس جولات الدور الثانى من الدورى الممتاز لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 .

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري 3 - 0 في المباراة التي أقيمت على صالة الزمالك بميت عقبة، ضمن المجموعة الأولى، فيما فاز الأهلي على سبورتنج 3 - 1 بالمجموعة الثانية في المباراة التي أجريت على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وضمن المجموعة الأولى فاز ايسترن كومباني علي الداخلية 3-1 وتغلب طلائع الجيش علي الطيران 3-0.

وفي المجموعة الثانية تمكن سموحة من الفوز على الترسانة بنتيجة 3 -1 ، وفاز بتروجيت على القناة 3 -2 .

وكان الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد حدد موعد كأس السوبر المحلي للكرة الطائرة للرجال والذي تقرر أن يقام على صالة اتحاد الشرطة.

وسيقام سوبر الرجال يومي 25 و27 فبراير الجاري ومن المقرر أن يكون بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وطلائع الجيش و بتروجت.