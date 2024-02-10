ضبط متهم بالتعدى على سيدة وتهشيم زجاج سيارتها بالمعادى

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم بالتعدى على سيدة وتهشيم زجاج سيارتها بأحد شوارع المعادى.

تعود الواقعة عندما تابعت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة"ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسرزجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة مقيم بمنطقة المقطم وتم ضبطه والسيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.