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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط متهم بالتعدى على سيدة وتهشيم زجاج سيارتها بالمعادى

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على المتهم بالتعدى على  سيدة  وتهشيم زجاج سيارتها بأحد شوارع المعادى.

تعود الواقعة عندما تابعت  أجهزة  الأمن ، ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" بشأن مقطع فيديو تضمن تعدى قائد سيارة"ملاكى" على صاحبة الحساب بالسب والشتم وكسرزجاج سيارتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى وبصحبتها والدتها، وتحريرها محضر بالواقعة

بإجراء التحريات أمكن تحديد قائد السيارة مقيم بمنطقة المقطم وتم ضبطه والسيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن التعدي على سيدة التواصل الاجتماعي بالقاهرة