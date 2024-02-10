إحباط هجوم أوكراني على سفن نقل مدنية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم نفذها "نظام كييف" على سفن نقل مدنية روسية مساء أمس الجمعة في البحر الأسود.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت أن الهجوم تم باستخدام زوارق بحرية مُسيَّرة شبه غاطسة.

وأضاف البيان أن سفنًا دورية وطائرات تابعة للبحرية الروسية كانت تقوم بمهام في المنطقة تصدت للهجوم.

وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية وزورقًا آخر بوسائل الحرب الإلكترونية.

وشدد البيان على أن الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية.

وتُعد هذه الحادثة بمنزلة تصعيد جديد في التوتر بين روسيا وأوكرانيا.