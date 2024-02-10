ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إحباط هجوم أوكراني على سفن نقل مدنية روسية

سفن نقل مدنية روسية
سفن نقل مدنية روسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم نفذها "نظام كييف" على سفن نقل مدنية روسية مساء أمس الجمعة في البحر الأسود.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت أن الهجوم تم باستخدام زوارق بحرية مُسيَّرة شبه غاطسة.

وأضاف البيان أن سفنًا دورية وطائرات تابعة للبحرية الروسية كانت تقوم بمهام في المنطقة تصدت للهجوم.

وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية وزورقًا آخر بوسائل الحرب الإلكترونية.

وشدد البيان على أن الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية.

وتُعد هذه الحادثة بمنزلة تصعيد جديد في التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

هجوم أوكراني سفن نقل روسية البحر الأسود سفن