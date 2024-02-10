موقف صلاح.. جوتا يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة بيرنلي، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يعتمد كلوب على الثنائي ماك آليستير وإندو في وسط الملعب، لضمان سيطرة على الكرة وتحكم في إيقاع اللعب، فيما يمنح جونز الفريق المزيد من الإبداع والسرعة في خط الوسط، ويشكل ديوجو جوتا وداروين نونيز ثنائيا هجوميا متحركا يصعب على دفاع بيرنلي مراقبته.

يعد غياب محمد صلاح عن التشكيل الأساسي ضربة قوية لليفربول، خاصة في ظل إمكانياته التهديفية العالية، وسيعتمد ليفربول على سرعة ومهارة لويس دياز لتعويض غياب صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول أمام بيرنلي كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كليهير

خط الدفاع: كوانساه، روبرتسون، ألكسندر آرنولد، فيرجيل فان دايك

وسط الملعب: ماك آليستير، كورتيس جونز، واتارو إندو

خط الهجوم: داروين نونيز، ديوجو جوتا، لويس دياز

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة.

