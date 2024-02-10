رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة جودة التنفيذ ، فضلاً عن ضرورة المتابعة اليومية للإنشاءات الجديدة التي تحدث على مستوى الجامعة.

كما تفقد “قنصوة” الأعمال الإنشائية الخاصة بمدرج 1 بكلية الهندسة، لافتا إلى أن المدرج تم إنشاوه على أحدث الأنظمة المتبعة في الجامعات العالمية بإجمالي تكلفة تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، حيث تصل سعته الي 638 مقعد، ومزود بشبكة إنترنت فائق السرعة، ونظام تكييف كامل على أحدث الأنظمة VFR، ونظام مكافحة حرائق، ونظام صوتيات وكاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة.

وتزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، تجول رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، سير الدراسة بكليات ومعاهد الجامعة فى بداية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، رافقه خلال الجولة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء ووكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

وتضمنت الجولة تفقد كليات المجمع الطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات، وكلية الدراسات الإقتصادية والعلوم السياسية.

واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل كليات الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها، مشددا على ضرورة تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة في الجامعة، بما يساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستمع قنصوة لشرح عمداء الكليات عن آلية وإجراءات كل كلية عن التجهيزات التي تمت لاستقبال الطلبة مع مطلع الفصل الدراسي الثاني وذلك من خلال الخدمات التعليمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس، وجاهزية القاعات والجداول الدراسية والمعامل، وأيضاً خدمات الصيانة والأمن والمواقع الإنشائية بالكليات، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لضمان تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الصحية لسلامة المنتسبين للجامعة.