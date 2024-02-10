النمر بجولة ميدانية موسعة بمدارس أشمون

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بجولة ميدانية موسعة لعدد من مدارس أشمون، وذلك ضمن الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقة غدًا الأحد بجميع مدارس مركز أشمون.

وخلال الجولة تم تفقد عدد من المدارس المختلفة على مستوى مركز أشمون للتأكد من الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية، والتأكد من النظافة العامة داخل وخارج المدارس، ورفع كافة الاشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس.

وكذا التأكد من كافة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بكافة المدارس للاطمئنان من توافر كافة شروط ومواصفات السلامة بها، ومتابعة تكثيف أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

كما تم التشديد بضرورة التأكيد على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

من جانبه أكد النمر، حرصه الدائم لتوفير كافة أوجه الدعم اللازم للنهوض والارتقاء بمستوى العملية التعليمية بمركز أشمون، متمنيًا من المولى عز وجل أن يكون فصل دراسي متميز مليئًا بالنجاح والتفوق لجميع أبناءنا الطلاب، وأن تنعم بلادنا مصر بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.