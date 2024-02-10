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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

كريستيان بيل يحلق رأسه من أجل "فرانكنشتاين"

كريستيان بيل
كريستيان بيل
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يستعد النجم كريستيان بيل، لبدء تصوير فيلم جديد يجسد خلاله شخصية “فرانكنشتاين” من إخراج الممثلة ماجي جيلنهال.

وخلال افتتاحه أحد المشروعات الخيرية، قال بيل: "يجب أن أحلق رأسي الأسبوع المقبل من أجل فيلم عن فرانكشتاين". ومن المتوقع أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع المقبلة. "لقد طلبت منهم أن يسمحوا لي بالتأجيل في القيام بذلك، لكن الجميع كانوا يقولون: ما مشكلة بيل؟ ما خطبه؟ قلت: فقط دعوني أنتهي من عملية وضع حجر الأساس ثم سأذهب للانضمام إليكم”.

ظهرت أخبار المشروع في أغسطس الماضي، وكشف موقع “ديدلاين” أن جيلنهال جمعت طاقمًا من النجوم في محاولتها الثانية على كرسي الإخراج. ومن المقرر أن يلعب بيل دور البطولة أمام جيسي باكلي وأنيت بينينج وبينيلوبي كروز وبيتر سارسجارد.

 

كريستيان بيل فرانكنشتاين