تجديد حبس متهم قتل نجله لتبوله علي نفسه بالقاهرة

قررت محكمة جنح عين شمس تجديد حبس متهم قتل نجلة ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بمنطقة عين شمس

واعترف المتهم قتل ابنه والقاء جثته فى القمامة قائلا قتلته عشان تعبني في حياتي، وبيتبول على نفسه وأكثر من مرة أحذره لكن لم يسمع كلامي”.

وأضاف "أنه يوم الواقعة كنت بضربه محستش بنفسي ومات في إيدي

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة طفل متوفي داخل جوال بمنطقة جمع قمامه بشارع الجنينة، ورصدت كاميرات المراقبة سيدة حال قيامها بإلقاء الجوال بمنطقه البلاغ وأمكن تحديدها وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة والد المجني عليه لتبوله لا اراديا وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.