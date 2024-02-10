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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط عاطل لقيامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
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القت الاجهزة الامنية بالقاهرة القبض على  عاطل  لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالزاوية الحمراء.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بالنصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات فى شتى المجالات والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى  تخصص فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه وأنه وراء إرتكاب 6 وقائع نصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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