فاعليات اليوم السابع للمبادرة الوطنية " دوى " بدمياط

اعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط عن تنفيذ فاعليات اليوم السابع للمبادرة الوطنية " دوى " بعدد ٧ مراكز شباب بمحافظة دمياط، حيث تم تنفيذ فعاليات المبادرة الوطنية «دوي »بمراكز شباب (ميت ابو غالب ؛ شرباص ؛ كفر الغاب ؛الشيخ ضرغام ؛العطوي ؛ عزبة البرج ؛ كفر المياسره)

والتي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، لتمكين الفتيات تحت رعاية انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي،ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب.

في إطار تنفيذ البرنامج، تم عقد ورش عمل تدريبية للأهالي والاسر داخل مراكز الشباب في محافظة دمياط. هدفت هذه الورش إلى توعية الأهالي بأهمية تمكين الفتيات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في هذا التمكين.

تضمنت الورش التدريبية على مجموعة من الموضوعات، منها أهمية تمكين الفتيات ؛ التحديات التي تواجه الفتيات؛ المهارات اللازمة لتمكين الفتيات ؛ كيفية المساهمة في تمكين الفتيات.

شارك في الورش التدريبية عدد من الأهالي والاسر في محافظة دمياط. وقد أعرب المشاركون عن سعادتهم بمشاركة في هذه الورش،

يمثل تنفيذ برنامج دوي للأهالي والاسر داخل مراكز الشباب في محافظة دمياط خطوة مهمة في سبيل تمكين الفتيات في مصر. هذه الخطوة تساهم في توعية الأهالي بأهمية تمكين الفتيات، وتزودهم بالمهارات اللازمة للمساهمة في هذا التمكين.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

