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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

عرض الموسم الثالث من "The Bear" يونيو المقبل

The Bear
The Bear
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كشفت قناة “FX” التلفزيونية الأمريكية عن عرض الموسم الثالث من مسلسل “The Bear” للنجم جيريمي ألن وايت، في يونيو المقبل.

في إطار من الدراما والكوميديا، تدور أحداث المسلسل حول حياة طاهي صغير ينتقل من عالم الأكل الفاخر إلي إدارة متجر بيع الشطائر الجاهزة المملوك لأهله في مدينة شيكاغو.

“The Bear” مسلسل تلفزيوني كوميدي درامي أمريكي من إخراج كريستوفر ستورر. تم عرضه لأول مرة على قناة “FX” على منصة “Hulu” في 23 يونيو 2022، وبطولة جيريمي ألين وايت وإيبون موس باتراش وآيو إديبيري وليونيل بويس وليزا كولون زياس وآبي إليوت. تلقى المسلسل اشادة من النقاد. وفي 14 يوليو 2022، تم تجديده لموسم ثانٍ.

ترشح الموسم الثاني لخمس جوائز جولدن جلوب هذا العام، وحصد منها ثلاث جوائز، في فئات: أفضل ممثل كوميدي، أفضل ممثلة كوميدية، وأفضل مسلسل كوميدي.

The Bear مسلسل