"دخل قسم الشرطة حاملا سكينا ملطخا بالدماء".. اعترافات صادمة للمتهم بطعن والده

أدلى الشاب المتهم بطعن والده بسكين مطبخ وتسليم نفسه لقسم شرطة النزهة باعترافات لرجال الشرطة.

وقال المتهم إنه يعمل سائق توك توك ليساعد والده في الإنفاق على الأسرة، لكن والده يطلب منه الأموال باستمرار.

وأضاف المتهم أن والده يعمل فى فرن، لكن أجرته لا تكفي وكان يحاول الحصول على أمواله وحاول عدة مرات عدم إعطاء المال للأب، لكنه كان دائم افتعال المشكلات.

وفى يوم الواقعة طلب منه مبلغا ماليا ونشبت مشادة كلامية، فقام باستلال سكين وطعنه وتوجه لقسم الشرطة حاملا السلاح وسلم نفسه لضباط الشرطة.

حيث تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة إخطارًا من اللواء علاء بشندى، مدير مباحث العاصمة، مفاده حضور شاب عمره، 24 سائق توكتوك لقسم شرطة النزهة، وبحيازته سكين مطبخ ملطخ بالدماء، وأفاد بقيامه بالتعدي على والده، 51 سنة، عامل بمخبز بالضرب "مصاب بجرح نافذ بالبطن" بسبب كثرة مطالبته له بمبالغ مالية وتحرر المحضر اللازم.