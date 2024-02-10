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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ادعى سقوطها من علو.. عاطل يُنهي حياة زوجته ضربًا بالطالبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم عاطل على إنهاء حياة زوجته ضربًا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية داخل شقتهما وادعى وفاتها إثر سقوطها من علو بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل بها آثار كدمات وسحجات متفرقة واشتباه نزيف داخلي ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء مرافقها "زوجها" سقوطها من علو والاشتباه في وفاتها جنائيا ومقيمة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحـــص وسؤال زوج المتوفاة أفاد بسقوطها من علو وبتضيق الخناق عليه ومواجهته بتقرير مفتش الصحة الذي أثبت وفاتها إثر اعتداء، أقر بقيامه بالتعدي على زوجته المتوفاة في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية ولم يقصد قتلها، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج وتم اقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة والتي واجهت المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وارتكاب الجريمة، وعليه انتدبت النيابة طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

أرتكاب الجريمة التعدى على زوجته النيابة العامة بجنوب الجيزة بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات اسرية جثة المجني عليه جنوب الجيزة خلافات أسرية قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة صحيفة الحالة الجنائية