انطلاق الدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

انطلق، في رحاب معبد الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي تُقام فعالياته خلال الفترة من 9 وحتى 15 فبراير الجاري تحت رعاية وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وشركة مصر للطيران، وتحل دولة مالي ضيف شرف هذه الدورة.

و يلتقي صناع السينما من مصر ومختلف الدول الأفريقية، بمدينة الأقصر لعرض أعمالهم التي ستشارك في 4 مسابقات على مدار أسبوع حافل بالفاعليات الفنية والبرامج السياحية المتنوعه مما يسهم في تحقيق الزخم والرواج السياحي بمدينة الأقصر طوال فتره انعقاده وتسليط الضوء علي هذه المدينة الساحرة.