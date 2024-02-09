لازريني يشيد بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الفئات المحتاجة بغزة

أشاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازريني بالتعاون الإستراتيجي المثمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأونروا لدعم الفئات المحتاجة ونشر العمل الإنساني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به لازريني اليوم الجمعة، بعد لقائه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض.

وأوضح لازريني أن المركز والأونروا نفذا المرحلة الأولى من الدعم بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى طلبهم من المركز الاستمرار في توفير بعض الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفا (الأطفال والنساء) مثل الملابس الشتوية والمواد الطبية العاجلة.

وأكد لازريني أن الشراكة مع المركز طويلة الأمد وتقوم على الثقة والقدرة على التنبؤ والأهداف والرؤية المستقبلية المشتركة، وهي الإطار الذي نسترشد به في عملنا الإنساني.

وبين لازريني أن العمل لا يقتصر على قطاع غزة فقط، بل يشمل الضفة الغربية أيضًا.