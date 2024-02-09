اليابان تواجه الموجة العاشرة من كوفيد-19 مع ارتفاع الإصابات للأسبوع الحادي عشر

الجمعة 09/فبراير/2024 - 06:05 م

كشفت بيانات وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة عن ارتفاع متوسط ​​عدد مرضى فيروس كورونا في المستشفيات المخصصة في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مما أثار مخاوف الخبراء من دخول اليابان في موجة جديدة من جائحة كوفيد-19.

حذر هيروشي موكاي، مدير جمعية الجهاز التنفسي اليابانية والأستاذ بجامعة ناجازاكي، من أن "حالات الإصابة بكوفيد-19 تتزايد بشكل واضح، ونحن في الموجة العاشرة"، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

أضاف موكاي أن هناك مخاوف من انتشار أمراض أخرى، مثل الأنفلونزا، خلال فصل الشتاء الحالي، مما قد يزيد من الضغط على النظام الصحي في اليابان.

توقف نشر العدد اليومي للحالات

بعد تخفيض تصنيف كوفيد-19 إلى نفس فئة الأنفلونزا الموسمية في مايو من العام الماضي، توقفت الحكومة اليابانية عن نشر العدد اليومي للحالات الجديدة، وبدلًا من ذلك تنشر فقط العدد الأسبوعي للمرضى المبلغ عنهم من المؤسسات المخصصة، بالإضافة إلى متوسط ​​عدد الحالات بين المرافق.

يُظهر متوسط ​​عدد المرضى في المستشفيات المخصصة، وهو مقياس رئيسي لتتبع شدة الجائحة، اتجاهًا تصاعديًا منذ منتصف ديسمبر 2023، مع تسجيل 567 مريضًا في 9 فبراير 2024، بزيادة 43% عن الأسبوع السابق.

من المرجح أن تثير هذه الزيادة في حالات الإصابة قلق الحكومة اليابانية، التي قد تضطر إلى إعادة فرض بعض القيود لمنع تفشي المرض بشكل أكبر.