الأقصر للسينما الإفريقية يختتم استعدادته للافتتاح اليوم بمعبد الأقصر

اكتمل ظهر اليوم وصول معظم الوفود الإعلامية العربية والأجنبية والفنانين العرب المشاركين في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة، والذي يبدأ فعالياته الرسيمة اليوم الجمعة بحفل الافتتاح من معبد الأقصر.

وشهدت الساحة الأمامية لمعبد الأقصر، التجهيزات النهائية لحفل الافتتاح والمقرر انطلاقه في تمام الساعة السابعة مساء، حيث أجريت البروفات النهائية للحفل افتتاح والذي يخرجه المخرج المسرحي أحمد مختار.

وتبدأ مراسم الافتتاح بوصول "الذهبيات"، وهي مراكب فرعونية لنقل ضيوف المهرجان عبر نهر النيل، من الفندق إلى معبد الأقصر.

ويشهد حفل الافتتاح إطلاق أغنية "أفريقيا كل الألوان"، والتي تعبر عن شعار الدورة رقم 13 ثم يتبعها التكريمات وتقديم لجان التحكيم، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، ومن المقرر أن ينتهي الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة الـ13 للمهرجان اسمه.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.