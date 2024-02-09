رئيس "الأقصر للسينما الأفريقية": حفل افتتاح المهرجان يبدأ بـ"الذهبيات"

كشف سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تفاصيل افتتاح الدورة الـ 13 لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية، قائلا إن حفل الافتتاح يقام مساء اليوم، حيث يبدأ بـ "الذهبيات"، وهي مراكب فرعونية تضم 32 وفدا يحتضنهم نهر النيل، تنقلهم من الفندق إلى معبد الأقصر، الذي يعد واحدا من أقدم المعابد في العالم، ومن أهم الآثار في الكون.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أن المهرجان يعد ترويجا كبيرا للسياحة المصرية، وترويجا للحالة المستقرة بالنواحي الثقافية والسياسية والأمنية، وبالتالي المهرجان يلعب دورا كبيرا في التواصل مع شعوب القارة.

وأشار إلى أن حفل الافتتاح يتضمن احتفالية بمعبد الأقصر، ويشهد إطلاق أغنية "أفريقيا كل الألوان"، والتي تعبر عن شعار الدورة رقم 13 ثم يتبعها التكريمات وتقديم لجان التحكيم.

وأوضح أن كل الضيوف سيكونون موجودين بملابسهم التقليدية على أساس التنوع الثقافي والهوية الأفريقية، وهذا الاختلاف لا يعني أي شيء سوى التكامل، كما يشارك المهرجان أفلاما مميزة للغاية من أفضل السنوات التي بها مساحة للاختيار بشكل جيد.