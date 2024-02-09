خبير يكشف أسباب انتعاش السياحة في مصر بفصلي الربيع والصيف 2024

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن هناك إقبالاً كبيراً على المقاصد السياحية في مصر من السياح القادمين من مختلف بقاع العالم، متوقعا زيادة الإقبال على السياحة في مصر خلال فصلي الربيع والصيف 2024.

وأضاف «كارم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك مؤشرات تؤكد ارتفاع الموسم السياحي المقبل وأنه سيكون موسماً جيداً، مثل زيادة حجوزات الطيران والفنادق والمزارات، والتي تتم قبل قدوم الوفود السياحية بفترة، موضحا ان هناك خطة لزيادة الفنادق بمصر لاستيعاب السائحين من مختلف دول العالم.

كما تابع أن مصر تروج للسياحة عبر المشاركة في معارض دولية مثل معرض ميلانو و10 دول أخرى.

واستطرد: «نسب مرتفعة متوقعة للوفود السياحية خلال الفترة المقبلة، بفضل جهود القائمين على هذا الملف الحيوي، وفي مقدمتهم القيادات السياسية والوزارة، لوضع المقاصد السياحية لبلادنا على الأجندة العالمية للسياحة ما يساهم في جلب مزيد من الوفود».