وزيرة الهجرة تستقبل قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا لبحث التعاون

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية في أستراليا.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن، على منصبه الجديد بأستراليا، وأعربت عن تمنياتها له بكامل التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مؤكدة على كامل الدعم والمساندة له في هذه المهمة.

وقالت: “إننا نسعى جاهدين لخدمة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقنصليات المصرية، وهذا اللقاء يعد انعكاسا لحجم التنسيق الكبير فيما بيننا لصالح مواطنينا بأستراليا”.

كما أشادت الوزيرة بالجالية المصرية في استراليا وبعلاقتها القوية بارض الوطن وبحسها الوطني الذي ينعكس في اشتراكها في كافة الأنشطة المجتمعية المرتبطة بدعم الأسر الأكثر احتياجا في اطار المبادرات الرئاسية التي تشرف وزارة الهجرة علي تنفيذ بعضها مثل حياة كريمة ومراكب النجاة وحرص أبنائنا من الجيل الثاني والثالث والرابع علي الاشتراك في الرحالات إلى مصر.

وأشارت إلى اعتزام الوزارة بتنظيم رحلة لأبناء استراليا هذا العام بالتعاون مع القنصلية في سيدني والتي يمكن أن تنضم إليها الجالية والقنصلية في ملبورن.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في أستراليا جالية مهمة، لذلك أكدت على أهمية التعاون في الفترة القادمة والتنسيق فيما يتعلق بتقديم كافة الخدمات وتلبية مختلف المتطلبات للجالية المصرية هناك، مؤكدة اهتمام مصر بالجاليات التي تعتبرها قوة الدولة الناعمة في الخارج وسفرائها الدائمين.

وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على إطلاع القنصل المصري الجديد في أستراليا على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثالثة بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي، وتعمل سيادتها على إعادة فتحها مرة أخرى بالتعاون مع الجهات المعنية، تلبية لرغبات الكثير من المصرين بالخارج الذين ينادون بإعادة العمل بها مرة أخرى.

من جانبه، أعرب السفير هيثم مختار قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاكرا سيادتها على دعمها والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، مؤكدًا أن خطوط التواصل والتنسيق مع وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة طوال الوقت لخدمة مواطنينا في استراليا، مضيفا أن الجالية المصرية في أستراليا جالية متميزة بمختلف شرائحها، وجميعهم لديهم مكانة كبيرة في المجتمع الأسترالي، ولدينا العديد من النماذج المصرية المشرفة والمؤثرة في أستراليا، معربا عن رغبته في التعاون مع الوزارة بشأن الاستعانة بخبرات المصريين بالخارج لخدمة الوطن، في مجال تخصصاتهم.

كما أشاد قنصل مصر الجديد في ملبورن بأستراليا، بجهود السفيرة سها جندي في مختلف الملفات ذات الاهتمام البالغ والأولوية القصوى للمصريين بالخارج، وعلى رأسها مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي لاقت صدى واسع بين المصريين بالخارج، واستطاع الكثيرون الاستفادة منها، كما يطمح بفتح المبادرة لمدة جديدة رابعة، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة منها، هذا بجانب مبادرة تسوية الحالة التجنيدية والتي لمس مدى أهميتها بالنسبة للمصريين بالخارج بعد انتهاء العمل بها، حيث ان هناك مطالبات عدة بإعادة فتحها مرة ثانية.

وبدروها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة أنها لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق طموحات وأحلام المصريين بالخارج، وهذا ما تؤكده الفترة الماضية، من توفير عدد ضخم من المحفزات والمبادرات التي تخدم مواطنينا بالخارج، وأشارت سيادتها الي انها تعمل في الوقت الحالي على إعادة العمل بمبادرة تسوية الحالة التجنيدية مع الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، اتفقت السيدة وزيرة الهجرة على موافاة السفير هيثم مختار قنصل مصر في ملبورن بكافة المعلومات عن الميزات والمحفزات والخدمات التي وفرتها الوزارة للمصريين في الخارج، حتى تتمكن الجالية من الاستفادة منها حتي يتم إطلاق التطبيق التليفوني للمصريين في الخارج تسهيلا للوصول لتلك الخدمات من أماكن اقامتهم في الخارج، مشيدة بالتعاون مع وزارات والداخلية والخارجية فيما يتعلق بتجديد أو استخراج الأوراق الثبوتية مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر وبطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين بالخارج، مؤكدة إمكانية ارسال مهمات لاستخراج هذه الأوراق في حالة قيام القنصلية بتجميع ٥٠٠ طلب لمواطن في حاجة إلى إحداها.